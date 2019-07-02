Строительство Северного обхода Калуги планируется начать до конца года

02.07.19 12:59

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 июля. Interfax-Russia.ru - Работы по строительству Северного обхода Калуги планируется начать до конца 2019 года, сообщил городской голова Дмитрий Разумовский на пресс-конференции во вторник.

"Финансирование будет из федерального бюджета. Точную цифру не назову, чтобы не ошибиться. Есть проект, есть экспертиза, есть решение о выделении денежных средств", - заявил Разумовский.

Как сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России, эксперты ведомства выдали положительное заключение на проект строительства автомобильной дороги в Калуге на участке "Анненки-Жерело" (Северный обход города).

"Проектируемая трасса длиной 21,73 км граничит с транспортной развязкой Южного обхода Калуги, введенной в эксплуатацию в декабре прошлого года, и транспортной развязкой в деревне Жерело. Таким образом, Северный обход позволит замкнуть транзитное кольцо вокруг города", - говорится в сообщении.

Северный обход Калуги предназначен для вывода транзитного автотранспорта за пределы улично-дорожной сети города и создания альтернативной транспортной связи с населенными пунктами городского округа, на территории которого расположен крупный узел пересечения федеральных автодорог Р132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань", Р92 "Калуга - Перемышль - Белев - Орел" и подъезда к М-3 "Украина".