Беспрецедентный ввод недвижимости обеспечен в этом году в Москве

02.07.19 13:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

2 июля. Interfax-Russia.ru - С начала 2019 года на территории столицы введено в эксплуатацию около 5,5 млн кв.м недвижимости, в том числе 3,2 млн кв.м жилья, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году мы уже обеспечили беспрецедентный ввод недвижимости. С начала года введено в эксплуатацию около 5,5 млн кв.м объектов, в том числе около 3,2 млн кв.м жилья. До конца года эти показатели значительно вырастут", - сказал Хуснуллин.

По его словам, по итогам года в Москве будет введено в эксплуатацию более 4 млн кв.м жилых новотроек, из них около 600 тыс. кв.м - за счет средств бюджета.

"По нашим оценкам, объемы жилого строительства падать не будут, а бюджетное строительство жилья будет даже расти", - отметил заммэра.

Ранее Хуснуллин заявлял, что за последний год в Москве выдано разрешений на строительство около 10 млн кв.м жилья.

"С момента объявления о переходе на механизм проектного финансирования застройщики стали более активно оформлять разрешения на строительство новых жилых объектов. Фактически за последний год количество выданных разрешений в Москве увеличилось на 50%", - говорил глава стройкомплекса.

Он также прогнозировал, что объемы жилищного строительства в Москве в ближайшие годы значительно вырастут.

"Сейчас в городе строится не менее 3 млн кв.м жилья, а в 2023-2024 годах мы сможем увеличить ввод жилья до 5 млн кв.м в год", - сказал Хуснуллин, пояснив, что рост, в первую очередь, связан с программой реновации.