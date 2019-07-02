Частную яхту сняли с мели у южного берега Крыма

02.07.19 15:53

© РИА Новости. Алексей Павлишак

2 июля. Interfax-Russia.ru - Спасатели сняли с мели и отбуксировали парусно-моторную яхту в районе крымского курорта Судак, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Яхта "Романтика" была взята на буксир рыболовецким траулером "Комета Галлея" и доставлена в Судакский порт", - отмечается в сообщении спасательного ведомства.

Частная яхта водоизмещением 6 т села на мель в районе бухты Капсель в 150 м от берега в понедельник вечером. При этом судно накренилось на 45 градусов, уточнили в МЧС.

"К месту направлена группа водолазов для проведения подводных обследований на предмет повреждений судна", - сообщили в ведомстве.

Видимых повреждений у судна не было, однако в ходе подводного обследования спасатели обнаружили на днище небольшую пробоину. Капитан - житель Севастополя - в медицинской помощи не нуждался.

Крымские спасатели провели с капитаном разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения на воде.