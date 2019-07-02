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В результате халатности руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" погибли 60 человек - гособвиение

Фото Александра Левчука
2 июля. Interfax-Russia.ru - Руководитель тушения возгорания в кемеровской "Зимней вишне" Андрей Бурсин не своевременно повысил ранг пожара и не использовал технику для удаления дыма, сказал представитель гособвинения во время оглашения обвинения в ходе суда во вторник.

По данным следствия, начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Бурсин прибыл к месту пожара спустя пять минут после получения сигнала о возгорании в ТРЦ. Там он, в нарушении боевого устава, не надлежащим образом выполнил свои обязанности, не верно определив ранг пожара, для ликвидации которого требовались дополнительные силы.

"Только через полчаса он повысил ранг, из-за чего было утрачено время для спасения людей, отделения газоспасателей несвоевременно были привлечены. Кроме того, ему было известно о следовании к месту возгорания других пожарных отделений, оборудованных системами дымоудаления и разведки в дыму, но Бурсин не дал указаний по использованию этой техники", - сказал представитель прокуратуры.

Кроме того, по его словам, Бурсин не использовал информацию о том, что в кинозалах на четвертом этаже здания есть люди, в том числе дети, которую получил спустя 10 минут после прибытия к месту пожара. Вместо этого были обследованы другие помещения, где не было людей и не поступали сведения о том, что там кто-то есть. Также он не дал указания подчиненным по спасению людей в ТРЦ.

"В результате его халатности и недобросовестного исполнения обязанностей наступила смерть 60 человек", - заключил гособвинитель.

Бурсину вменяется ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Подсудимыми по делу также проходят экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Всего обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре являются 15 человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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