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02.07.19 13:21
Заммэра Москвы рассказал о планах по застройке территории завода имени Хруничева
"До конца 2022 года на территории завода имени Хруничева будет построен Национальный космический центр, который будет передан Роскосмосу. Помимо этого, здесь будет размещен технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.
По его словам, в настоящее время проводится инспекция территории завода. В частности, выясняется сохранность и устойчивость расположенных там зданий.
"Впоследствии часть зданий будет сохранена, появятся новые корпуса, в которых разместится настоящий кластер космических исследований и промышленности. В настоящее время ряд предприятий авиационной отрасли уже проявляют интерес к размещению на этой площадке", - сказал глава стройкомплекса.
Он подчеркнул, что новый технопарк позволит создать около тысячи новых квалифицированных рабочих мест.
"Помимо этого, небольшой участок площадью 2-3 га будет передан под строительство домов по программе реновации. Сюда планируется переселить жителей сносимых пятиэтажек района Фили", - добавил заммэра.
Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доступности этой территории.
"Здесь будут построены два моста через Москву-реку, которые свяжут эту территорию с будущими станциями метро, расположенными в Нижних Мневниках. Станции будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году", - рассказал Хуснуллин.
При этом, по его словам, говорить о сроках строительства технопарка и жилья на территории завода им. Хруничева пока рано, поскольку для этого должна быть окончательно утверждена концепция проекта и градостроительная документация.
Ранее сообщалось, что котлован под комплекс зданий Национального космического центра начнут рыть в начале октября и закончат к концу текущего года. Согласно договору на выполнение работ в рамках подготовительного этапа строительства комплекса, на участке будет вырублено почти 8 тыс. деревьев, вывезено около 9 тыс. кубометров мусора.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с посланием Федеральному Собранию, поручил "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. Небоскрёб космического центра в виде ракеты планируется построить на западе Москвы в районе улицы Мясищева в Филях. Центр будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.
Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.
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