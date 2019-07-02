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Заммэра Москвы рассказал о планах по застройке территории завода имени Хруничева

© РИА Новости. Максим Блинов
2 июля. Interfax-Russia.ru - Национальный космический центр, технопарк и жилье по программе реновации построят в столице на территории завода имени Хруничева, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца 2022 года на территории завода имени Хруничева будет построен Национальный космический центр, который будет передан Роскосмосу. Помимо этого, здесь будет размещен технопарк с предприятиями авиационной и космической промышленности", - сказал Хуснуллин журналистам во вторник.

По его словам, в настоящее время проводится инспекция территории завода. В частности, выясняется сохранность и устойчивость расположенных там зданий.

"Впоследствии часть зданий будет сохранена, появятся новые корпуса, в которых разместится настоящий кластер космических исследований и промышленности. В настоящее время ряд предприятий авиационной отрасли уже проявляют интерес к размещению на этой площадке", - сказал глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что новый технопарк позволит создать около тысячи новых квалифицированных рабочих мест.

"Помимо этого, небольшой участок площадью 2-3 га будет передан под строительство домов по программе реновации. Сюда планируется переселить жителей сносимых пятиэтажек района Фили", - добавил заммэра.

Он также рассказал, что в настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доступности этой территории.

"Здесь будут построены два моста через Москву-реку, которые свяжут эту территорию с будущими станциями метро, расположенными в Нижних Мневниках. Станции будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году", - рассказал Хуснуллин.

При этом, по его словам, говорить о сроках строительства технопарка и жилья на территории завода им. Хруничева пока рано, поскольку для этого должна быть окончательно утверждена концепция проекта и градостроительная документация.

Ранее сообщалось, что котлован под комплекс зданий Национального космического центра начнут рыть в начале октября и закончат к концу текущего года. Согласно договору на выполнение работ в рамках подготовительного этапа строительства комплекса, на участке будет вырублено почти 8 тыс. деревьев, вывезено около 9 тыс. кубометров мусора.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с посланием Федеральному Собранию, поручил "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. Небоскрёб космического центра в виде ракеты планируется построить на западе Москвы в районе улицы Мясищева в Филях. Центр будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

Космический центр ориентировочной стоимостью 25 млрд рублей будет построен за счет средств бюджета Москвы. Полное завершение работ запланировано на 2024 год.

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