Москвичи практически не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму

02.07.19 13:23

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 июля. Interfax-Russia.ru - Подавляющее большинство москвичей (89%) в начале избирательной кампании не проявляют интереса к предстоящим выборам в Мосгордуму, поставить подписи в поддержку кандидатов готовы 7% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, интересуются информацией о предстоящих выборах 11% опрошенных.

Социологи отмечают, что 28% участников опроса заметили начало сбора подписей на улицах города в поддержку кого-либо из кандидатов. При этом о готовности поставить подпись в поддержку выдвижения сказали 7% опрошенных.

"Чаще всего респонденты допускают, что подпишутся в поддержку провластного кандидата (29% участника опроса), за представителя парламентской партии - около 18% участников опроса, за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу - 6%", - сообщили в ВЦИОМ.

По данным опроса, москвичи демонстрируют умеренную готовность к участию в голосовании: о планах прийти на избирательные участки сообщили 44% респондентов, из них 28% отметили, что точно придут, 16% участников опроса считают, что, скорее, примут участие в голосовании, 29% москвичей пока не определились со своим отношением к участию в голосовании.

По данным опроса, подавляющее большинство столичных избирателей (63%) не определились с кандидатурой, которую готовы поддержать, 8% участников опроса уже выбрали своего кандидата, 12% респондентов определяются со своим предпочтением, выбирая из нескольких кандидатов.

По данным ВЦИОМ, две трети москвичей (69%) довольны положением дел в столице, недоволен каждый четвертый. Половина опрошенных (51%) считают, что их район стал более комфортным за последние полтора-два года, 14% участников опроса заметили снижение уровня комфорта. 32% опрошенных не заметили перемен, - отмечают социологи.

"На фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса. С одной стороны, это ведет к росту потенциально конфликтных ситуаций, а с другой - к давлению на избирателей. Сейчас мы наблюдаем первый этап кампании - выход штабов кандидатов в поле для сбора подписей", - комментирует данные опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих, которую цитирует пресс-служба социологического центра.

"В сложившейся ситуации кандидаты с широкой социальной базой имеют ряд очевидных преимуществ. Для организаторов избирательного процесса в условиях повышенного давления на избирателя, рисков конфликтных ситуаций и потенциальных провокаций основным фокусом внимания становится обеспечение безусловной прозрачности и легитимности выборов", - сказала Даудрих.

Опрос был проведен по заказу Института социально-экономических проблем народонаселения РАН с 21 по 23 июня 2019 года среди 1200 москвичей в возрасте от 18 лет.