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02.07.19 13:31
Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за пожаров
"В связи с действием режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. На территории гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны, полиции, МЧС, муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время в лесах зарегистрировано 44 пожара в пяти районах края на общей площади 41,6 тыс. га. В тушении задействовано более 630 человек и 67 единиц техники. В прошлом году на аналогичную дату в регионе было 186 лесных пожаров на площади 168,3 тыс. га.
Также сообщается, что наиболее напряженная обстановка с природными пожарами установилась на севере края и в Приангарье. Для борьбы с огнем дополнительно привлечено около 400 сотрудников федеральной Авиалесоохраны. В ближайшее время в крае будет задействован самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.
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