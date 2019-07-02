Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за пожаров

02.07.19 13:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

2 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Красноярского края ввели режим ЧС в лесах региона из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба краевого Минлесхоза.

"В связи с действием режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен. На территории гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны, полиции, МЧС, муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время в лесах зарегистрировано 44 пожара в пяти районах края на общей площади 41,6 тыс. га. В тушении задействовано более 630 человек и 67 единиц техники. В прошлом году на аналогичную дату в регионе было 186 лесных пожаров на площади 168,3 тыс. га.

Также сообщается, что наиболее напряженная обстановка с природными пожарами установилась на севере края и в Приангарье. Для борьбы с огнем дополнительно привлечено около 400 сотрудников федеральной Авиалесоохраны. В ближайшее время в крае будет задействован самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.