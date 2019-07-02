|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
02.07.19 13:41
Ответственность за некачественную работу с подростками ввели в Курганской области
Административная ответственность будет применяться к должностным и юридическим лицам, не исполняющим или несвоевременное исполняющим постановления комиссии по делам несовершеннолетних.
С инициативой о принятии закона выступила прокуратура региона.
Ожидается, что новый закон повысит эффективность работы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков. Его принятие связано с ростом подростковой преступности и увеличением числа неблагополучных семей и детей, нуждающихся в помощи государства, говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области утром 21 марта 2018 года обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Пистолет она взяла дома у отца.
Подросток и еще две девочки, также замешанные в инциденте, помещены в учебное заведение закрытого типа на два года.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket