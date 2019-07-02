Ответственность за некачественную работу с подростками ввели в Курганской области

02.07.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Песня

2 июля. Interfax-Russia.ru - Административная ответственность за ненадлежащее исполнение постановлений комиссии по делам несовершеннолетних введена в Курганской области, сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона во вторник.

Административная ответственность будет применяться к должностным и юридическим лицам, не исполняющим или несвоевременное исполняющим постановления комиссии по делам несовершеннолетних.

С инициативой о принятии закона выступила прокуратура региона.

Ожидается, что новый закон повысит эффективность работы по профилактике безнадзорности и правонарушений подростков. Его принятие связано с ростом подростковой преступности и увеличением числа неблагополучных семей и детей, нуждающихся в помощи государства, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области утром 21 марта 2018 года обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Пистолет она взяла дома у отца.

Подросток и еще две девочки, также замешанные в инциденте, помещены в учебное заведение закрытого типа на два года.