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02.07.19 13:43
Генпрокуратура РФ: расследование дела Голунова продолжается
"Дело действительно есть. Изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а второе - в отношении Голунова и неустановленных лиц", - сказал журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено. "Но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал", - подчеркнул Куренной.
Он подтвердил информацию о передаче из МВД в Следственный комитет уголовного дела, в котором фигурировал Голунов. Куренной уточнил, что дело передано из центрального аппарата Генпрокуратуры в центральный аппарат СК.
Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.
Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.
11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.
Несмотря на освобождение Голунова, в среду 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.
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