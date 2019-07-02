Генпрокуратура РФ: расследование дела Голунова продолжается

02.07.19 13:43

© РИА Новости. Евгений Одиноков

2 июля. Interfax-Russia.ru - Расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист Иван Голунов, продолжается, теперь оно расследуется в отношении неустановленных лиц.

"Дело действительно есть. Изначально было два уголовных дела: в отношении Голунова, а второе - в отношении Голунова и неустановленных лиц", - сказал журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, эти дела были объединены в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено. "Но осталось уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал", - подчеркнул Куренной.

Он подтвердил информацию о передаче из МВД в Следственный комитет уголовного дела, в котором фигурировал Голунов. Куренной уточнил, что дело передано из центрального аппарата Генпрокуратуры в центральный аппарат СК.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Несмотря на освобождение Голунова, в среду 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.