Законопроект об электронных трудовых книжках выносится на заседание правительства РФ

02.07.19 13:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 июля. Interfax-Russia.ru - Законопроект об электронном документообороте в сфере труда успешно прошел правительственную комиссию по законопроектной деятельности и будет рассмотрен кабинетом министров.

"Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о переходе к "электронным трудовым книжкам", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ во вторник.

Закон об "электронных трудовых книжках" был анонсирован Минтрудом в прошлом году. Затем он проходил этап разработки и согласования с социальными партнерами - профсоюзами и работодателями - в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). РТК согласовала документы в мае. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что российский парламент примет закон до конца текущего года.

"Электронные трудовые книжки" - это комплекс законодательных инициатив, который подразумевает переход на электронный документооборот в сфере труда.

Во-первых, это поправки в Трудовой кодекс, которые позволят вести учет сведений о трудовой деятельности в электронном виде. С 1 января 2021 года работодатель получит право не заполнять обычные "бумажные" трудовые книжки, если об этом письменно не попросит работник. Эти изменения затронут порядка 60 млн работников в России и 8,4 млн хозяйствующих субъектов.

Во-вторых, речь идет о введении обязанности для работодателя отправлять сведения о трудовой деятельности в Пенсионный фонд (ПФР) в электронном виде. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица будет дополнен разделом "Сведения о трудовой деятельности", куда кадровые службы будут вносить информацию о приеме на работу, увольнениях, специальности, профессиях и квалификациях и др.

И в-третьих, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают ответственность для работодателя, который неоднократно нарушил требования новых поправок - не предоставил или предоставил неточные, неполные сведения о трудовой деятельности своих работников в электронную систему ПФР.

Одобренный на комиссии пакет законопроектов будет рассмотрен на заседании правительства, говорится в сообщении.