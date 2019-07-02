Управа на камеры: Генпрокуратура предлагает наказывать за "неправильные" дорожные камеры
  
Чехия vs Россия: Москва и Прага до 7 июля сняли взаимные ограничения на авиаперелеты
   
Настоящий потоп: наводнение в Иркутской области стало крупнейшим за 180 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.07.19 13:52

Первый миллиард кубов газа на российских заправках будет продан в 2020 году

© РИА Новости. Антон Денисов
2 июля. Interfax-Russia.ru - Потребление газа в автомобильном транспорте в 2020 году достигнет миллиарда кубометров в год, заявил председатель совета директоров "Газпрома", первый генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Виктор Зубков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций; сейчас, в этом году, будет 352, а в 2020 году выйдем на 405, то есть в два с лишним раза больше. Важный показатель - это реализация газа через сеть ГМС: было 406 миллионов, в этом году выйдем на 900 миллионов, а в 2020 году - на миллиард кубических метров газа потребления на транспорте", - заявил Зубков, слова которого приводит сайт Кремля.

Зубков отметил: "Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт - 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт - уже четыре модели: "Лада Веста", "Лада Ларгус", "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап". То есть здесь тоже есть хорошее продвижение".

И, несмотря на отмену государственного регулирования цен на газомоторное топливо, оно остается значительно дешевле жидкого. "Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин - уже 46-48 рублей. Так что почти в 2,5-3 раза дешевле. Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно", - сказал он.

Председатель совета директоров "Газпрома" отметил, что концерн тесно работает с регионами, заключено 61 соглашение. Активно развивается сеть АГНКС в 17 регионах.

Зубков рассказал Путину про два пилотных проекта по ускоренному развитию сети продаж газомоторным топливом: в Ростовской области число заправочных станций планируется увеличить с 11 до 39 в 2021 году. В Белгородской области - с 4 до 23 заправки.

"Мы в этом году ставим задачу построить 100 заправочных станций, это очень хороший результат", - пообещал Зубков.

Он также рассказал о развитии малотоннажного СПГ: "Уже введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге. Планируем ещё ввести семь станций: Конаково, Балтийский, Обская, Ноябрьская, Сургут, Тобольск. Это для заправки в основном крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния. Они будут работать на сжиженном природном газе. Есть хороший опыт использования СПГ на железнодорожном транспорте (общая численность магистральных и маневровых локомотивов должна в ближайшее время достигнуть 86 единиц). Для этого будут строиться пункты СПГ. Общий объем спроса на СПГ достигнет к 2030 году 300 миллионов кубических метров".

Глава совета директоров "Газпрома" констатировал: "Сегодня реализуется государственная программа эффективного развития рынка газомоторного топлива. Правительство изыскивает средства на субсидирование строительства газозаправочной сети - 3,3 млрд рублей в текущем году. Такое решение было принято на совещании у первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова и заместителя председателя правительства Дмитрия Козака. Считаю, что это очень важное решение".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.07.19 14:42
Более 20 мостов через реки построят в ближайшие годы в Москве
.
  02.07.19 13:43
Генпрокуратура РФ: расследование дела Голунова продолжается
.
  02.07.19 13:23
Москвичи практически не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму
.
  02.07.19 13:21
Заммэра Москвы рассказал о планах по застройке территории завода имени Хруничева
.
  02.07.19 13:00
Беспрецедентный ввод недвижимости обеспечен в этом году в Москве
.
  02.07.19 10:09
"Дело Голунова" передано в СКР - адвокат
.
  02.07.19 08:38
Почти 2,5 тыс. московских дворов благоустроят в 2019 году
.
  01.07.19 14:43
Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
.
  01.07.19 14:41
Очередной участок Северо-Восточной хорды начнут строить в этом году в Москве
.
  01.07.19 12:12
Похолодание придет в Москву к среде


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket