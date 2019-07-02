Первый миллиард кубов газа на российских заправках будет продан в 2020 году

02.07.19 13:52

© РИА Новости. Антон Денисов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Потребление газа в автомобильном транспорте в 2020 году достигнет миллиарда кубометров в год, заявил председатель совета директоров "Газпрома", первый генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Виктор Зубков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций; сейчас, в этом году, будет 352, а в 2020 году выйдем на 405, то есть в два с лишним раза больше. Важный показатель - это реализация газа через сеть ГМС: было 406 миллионов, в этом году выйдем на 900 миллионов, а в 2020 году - на миллиард кубических метров газа потребления на транспорте", - заявил Зубков, слова которого приводит сайт Кремля.

Зубков отметил: "Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт - 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт - уже четыре модели: "Лада Веста", "Лада Ларгус", "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап". То есть здесь тоже есть хорошее продвижение".

И, несмотря на отмену государственного регулирования цен на газомоторное топливо, оно остается значительно дешевле жидкого. "Сегодня где-то от 16 до 18 рублей за единицу заправки. А мы видим, что дизель и бензин - уже 46-48 рублей. Так что почти в 2,5-3 раза дешевле. Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно", - сказал он.

Председатель совета директоров "Газпрома" отметил, что концерн тесно работает с регионами, заключено 61 соглашение. Активно развивается сеть АГНКС в 17 регионах.

Зубков рассказал Путину про два пилотных проекта по ускоренному развитию сети продаж газомоторным топливом: в Ростовской области число заправочных станций планируется увеличить с 11 до 39 в 2021 году. В Белгородской области - с 4 до 23 заправки.

"Мы в этом году ставим задачу построить 100 заправочных станций, это очень хороший результат", - пообещал Зубков.

Он также рассказал о развитии малотоннажного СПГ: "Уже введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге. Планируем ещё ввести семь станций: Конаково, Балтийский, Обская, Ноябрьская, Сургут, Тобольск. Это для заправки в основном крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния. Они будут работать на сжиженном природном газе. Есть хороший опыт использования СПГ на железнодорожном транспорте (общая численность магистральных и маневровых локомотивов должна в ближайшее время достигнуть 86 единиц). Для этого будут строиться пункты СПГ. Общий объем спроса на СПГ достигнет к 2030 году 300 миллионов кубических метров".

Глава совета директоров "Газпрома" констатировал: "Сегодня реализуется государственная программа эффективного развития рынка газомоторного топлива. Правительство изыскивает средства на субсидирование строительства газозаправочной сети - 3,3 млрд рублей в текущем году. Такое решение было принято на совещании у первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова и заместителя председателя правительства Дмитрия Козака. Считаю, что это очень важное решение".