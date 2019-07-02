Фронтовая авиация ЧФ прибыла из Крыма для участия в Главном военно-морском параде

02.07.19 13:55

© РИА Новости. Андрей Лузик

2 июля. Interfax-Russia.ru - Самолеты и вертолеты Черноморского флота (ЧФ) совершили перелёт из Крыма в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, сообщил начальник пресс-службы ЧФ Алексей Рулев.

"Пять самолётов Су-30СМ и 7 вертолётов, в том числе Ми-8, Ка-27М, Ка-31Р и другие вертолёты корабельного базирования из состава морских смешанных авиационных полков морской авиации Черноморского флота совершили перелёт из республики Крым в Санкт-Петербург", - сказал Рулев.

Он сообщил, что экипажи морской авиации ЧФ примут участие в Главном военно-морском параде, в честь Дня Военно-Морского Флота который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.

После участия в Главном военно-морском параде авиационная техника вернётся на аэродромы базирования в Крым.