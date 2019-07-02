Более 2 млн туристов посетили Крым с начала года

02.07.19 13:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

2 июля. Interfax-Russia.ru - Больше 2 млн туристов посетили Крым с начала года, что на 11% больше аналогичного периода 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"С начала года в Крыму отдохнули 2,209 млн туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года (...) 202,7 тыс. туристов из общего турпотока - граждане Украины", - говорится в сообщении министерства.

Большинство туристов, 57%, прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Всего с начала года по нему приехало около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе 12,6 тыс. автобусов.

Средняя загрузка крымских средств размещения оценена в 70%. В пяти регионах она превышает средний уровень - это Бахчисарайский район (90%), Евпатория (84%), Саки (83%).

Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.