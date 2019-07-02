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02.07.19 13:58
Более 2 млн туристов посетили Крым с начала года
"С начала года в Крыму отдохнули 2,209 млн туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года (...) 202,7 тыс. туристов из общего турпотока - граждане Украины", - говорится в сообщении министерства.
Большинство туристов, 57%, прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Всего с начала года по нему приехало около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе 12,6 тыс. автобусов.
Средняя загрузка крымских средств размещения оценена в 70%. В пяти регионах она превышает средний уровень - это Бахчисарайский район (90%), Евпатория (84%), Саки (83%).
Курортный сезон 2018 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 6,8 млн человек, что на 26% больше уровня 2017 года.
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