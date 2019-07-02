Более 200 человек госпитализированы с переохлаждением в зоне наводнения в Иркутской области

02.07.19 14:00

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

2 июля. Interfax-Russia.ru - Медицинская помощь потребовалась более чем 1 тыс. 300 жителям поселений в зоне наводнения в Иркутской области, более 200 из них госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным Иркутского областного центра медицины катастроф на вечер вторника, за медицинской помощью обратилось 1 тыс. 303 человека, в том числе 104 ребенка. Госпитализирован 201 человек, в том числе 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Амбулаторная помощь была оказана 1 тыс. 102 человек.

Представитель МЧС также сообщил, что с затопленных территорий эвакуированы 2 тыс. 563 человека, в том числе 574 ребенка.

"Подразделения МЧС за сутки эвакуировали 193 человек, в том числе с применением авиации - 17 человек, из них шесть детей", - отметил собеседник.

В настоящее время в 15 пунктах временного размещения находятся 676 человек, в том числе 245 ребенка. Остальные - у родственников и знакомых.

"Во всех пунктах временного размещения дежурят медицинские работники, имеется достаточный запас лекарственных препаратов, продуктов питания и питьевой бутилированной воды. Осуществляется подвоз воды для технических нужд", - отметил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что в зоне наводнения сотрудники МЧС и МВД обнаружили тела 14 погибших, еще 13 человек числятся попавшими без вести, в том числе один ребенок. Девять человек погибли в Тулунском районе, четверо - в Нижнеудинском, один - в Тайшетском. Установлено, что шесть из них утонули, один - умер из-за переохлаждения. Детей среди погибших нет. Без вести пропали 10 человек в Тулунском районе и трое - в Нижнеудинском районе.

По данным МЧС, всего в регионе с 25 июня произошло подтопление 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек, в том числе 7 тыс. 938 детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков.

По данным на утро понедельника, остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском - 5. Подтоплены 4 тыс. 130 жилых дома, в которых проживают 9 тыс. 325 человек, в том числе 2 тыс. 208 детей, 4 тыс. 143 приусадебных участков, восемь социально-значимых объектов и 11 участков автодорог.

Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

В Иркутской области с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации