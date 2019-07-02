Туроператоры пересадят клиентов в Праге на рейсы других перевозчиков

02.07.19 14:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

2 июля. Interfax-Russia.ru - Российские туристы, которые должны были вылететь из Праги в Россию рейсами "Уральских авиалиний", будут отправлены на бортах "Аэрофлота" и Czech Airlines, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании "Интурист".

Во вторник авиавласти Чехии аннулировали разрешения на полеты в страну авиакомпаниям "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". Причиной ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для чешских авиалиний.

"На ближайшие дни вопросы с вылетом российских туристов из Праги по линии туроператора "Интурист" решены. Тем туристам, которые должны были вылетать отмененными рейсами, будут предложены альтернативные варианты вылета на других авиакомпаниях из числа действующих авиаперевозчиков, "Аэрофлотом" и Czech Airlines", - сказали в компании.

Как сообщил во вторник представитель "Аэрофлота", в связи с решением авиационных властей Чешской республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва, компания была вынуждена отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Вместе с тем компания продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Чехия аннулировала только часть рейсов российских перевозчиков. После того, как переговоры между Москвой и Прагой об условиях транссибирского транзита зашли в тупик, чешская сторона вернулась к базовым условиям двустороннего соглашения, которое предполагает выполнение рейсов авиакомпаниями двух стран на паритетных началах. Таким образом, "Аэрофлот" наравне с Czech Airlines теперь выполняет два рейса в день между Москвой и Прагой вместо шести ранее.

Источник заявил, что авиакомпании своевременно предупредили пассажиров об отмене рейсов.

"Пассажиры при покупке билетов указывают электронную почту и номер телефона, также многие пользуются приложениями. Авиакомпании своевременно проинформировали пассажиров по всем каналам связи", - сказал собеседник агентства.

Тем временем, в службах аэропорта "Шереметьево" "Интерфаксу" сообщили, что скопления пассажиров в связи с отменой части рейсов "Аэрофлота" не наблюдается.

"Ситуация штатная, аэропорт работает в обычном режиме. Конфликтных ситуаций с пассажирами нет", - сказал собеседник агентства.

По информации другого источника, Москва и Прага договорились снять взаимные ограничения на авиаперелеты до 7 июля.

"Чешским авиалиниям" предоставлено разрешение на срок до 7 июля на выполнение полетов по маршруту Прага - Сеул с использованием транссибирского транзита", - сказал собеседник агентства.

В ответ Прага пообещала на аналогичный срок допустить к полетам российских перевозчиков, рейсы которых были аннулированы ранее.

"В частности, "Уральским авиалиниям" разрешено выполнить полет из "Жуковского" в Прагу. Также предполагается снять ограничения и для других перевозчиков на срок до 7 июля", - сказал источник.

"При этом Москва и Прага продолжат переговоры по условиям использования "Чешскими авиалиниями" транссибирских маршрутов", - сказал источник.

В связи с аннулированием рейсов в посольстве РФ в Чехии уже заявили о готовности оказать российским гражданам необходимую поддержку.

"Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую поддержку", - сказал собеседник агентства "Интерфакс" в дипмиссии.

В российском посольстве сообщили, что в настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран.

Там также напомнили, что на официальной странице дипмиссии в социальных сетях "Фейсбук" и "Инстаграм" размещены телефоны "горячей линии" авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа".