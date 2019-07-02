Орловский застройщик стал фигурантом дела о мошенничестве после жалобы дольщика Путину

02.07.19 14:30

© РИА Новости. Максим Богодвид

2 июля. Interfax-Russia.ru - Следователи по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту нарушения прав 145 дольщиков в микрорайоне "Первый" в деревне Образцово Орловского района, сообщает прокуратура Орловской области.

Установлено, что ООО "Компания Стройсервис" заключило 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 202 млн рублей.

"Обязательства по предоставлению гражданам квартир своевременно не исполнены, строительство домов в настоящее время не ведется, денежные средства участников долевого строительства похищены. Незаконными действиями застройщика 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере).

20 июня мужчина обратился на "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным и пожаловался на нарушение более чем на 1,5 года застройщиком - ООО "Компания Стройсервис" сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне "Первый" Орловского района.