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02.07.19 14:30
Орловский застройщик стал фигурантом дела о мошенничестве после жалобы дольщика Путину
Установлено, что ООО "Компания Стройсервис" заключило 285 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму более 202 млн рублей.
"Обязательства по предоставлению гражданам квартир своевременно не исполнены, строительство домов в настоящее время не ведется, денежные средства участников долевого строительства похищены. Незаконными действиями застройщика 145 гражданам причинен ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершенное в особо крупном размере).
20 июня мужчина обратился на "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным и пожаловался на нарушение более чем на 1,5 года застройщиком - ООО "Компания Стройсервис" сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне "Первый" Орловского района.
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