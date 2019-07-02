Жаров не планирует встречаться с представителями Google

02.07.19 14:37

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

2 июля. Interfax-Russia.ru - Взаимодействие Роскомнадзора с компанией Google осуществляется дистанционно, личного присутствия представителей компании не требуется, заявил "Интерфаксу" глава службы Александр Жаров.

"Нет, встреча не планируется",- сказал Жаров.

По его словам, Роскомнадзор взаимодействует с компанией "дистанционно".

"Необходимости личного их присутствия нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Жаров также сообщил, что точная дата встречи представителей Роскомнадзора с менеджментом интернет-сервиса TikTok пока не назначена.

"Нет (точная дата пока не назначена - ИФ). В середине июля",- сказал Жаров "Интерфаксу" во вторник.

Роскомнадзор в середине июня после обращения общественных организаций начал внеплановую проверку ведущей платформы коротких видео TikTok на предмет наличия запрещенного контента, в первую очередь - детской порнографии.

В свою очередь в пресс-службе TikTok "Интерфаксу" сообщили, что сервис используют модерацию для устранения несоответствующего законодательству контента, а также намерен сотрудничать с Роскомнадзором в ходе проверки соцсети на детскую порнографию.

Социальная сеть TikTok, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры, а также обмениваться сообщениями, запущена в сентябре 2016 года в Китае, где известна как Douyin. Это самый стремительно развивающийся по аудитории сервис, основной аудиторией которого являются подростки.