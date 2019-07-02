Более 20 мостов через реки построят в ближайшие годы в Москве

02.07.19 14:42

© РИА Новости. Максим Блинов

2 июля. Interfax-Russia.ru - В ближайшие годы в российской столице планируется построить 24 автомобильных и пешеходных моста, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня в Москве 35 действующих мостов, однако этого явно недостаточно. У нас в планах строительство еще около 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время часть этих мостовых переходов уже проектируется и строится.

"Примерная стоимость тех мостов, которые мы уже проектируем и строим, составляет порядка 30 млрд рублей, эти деньги заложены в городской Адресной инвестиционной программе", - отметил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что мосты планируется строить не только через Москву-реку, но и через Яузу, Сходню и другие небольшие реки.

"Строительство новых мостов отразится не только на транспортной обстановке в городе, но и на благоустройстве прилегающих к берегам рек территорий. По возможности при проектировании новых мостов предусматриваются велосипедные и пешеходные дорожки, а также благоустроенные пешеходные набережные", - подчеркнул заммэра.

Хуснуллин отметил также, что ряд мостов будет включать и железнодорожные рельсовые магистрали, что особенно актуально при развитии радиальных направлений железных дорог и Московских центральных диаметров (МЦД).