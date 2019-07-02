Бойцы севастопольского "Беркута" провели стрельбы на учениях в Крыму

02.07.19 14:52

Фото Дениса Михайленко

2 июля. Interfax-Russia.ru - Севастопольский ОМОН "Беркут" провел стрельбы и отработал методику выполнения различных задач на тактико-специальных занятиях в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю во вторник.

"Совершив марш-бросок протяженностью пять километров в пункт временной дислокации, бойцы 10 дней совершенствовали навыки в меткости стрельбы из различных видов оружия в дневное и ночное время, тренировались преодолевать естественные препятствия в условиях пересеченной местности, отрабатывали способы скрытного передвижения групп в боевом порядке", - говорится в пресс-релизе.

По словам командира отряда подполковника полиции Максима Ковалева, личный состав выполнил учебные боевые задачи в полном объеме, степень готовности штурмовой группы и группы прикрытия оценена на "отлично".