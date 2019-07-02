Промпарк для производств повышенной опасности создадут в Белгородской области

02.07.19 14:55

© РИА Новости. Виталий Тимкив

2 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Белгородской области намерены создать промпарк для размещения производств I-IV класса опасности, сообщили "Интерфаксу" в департаменте экономразвития региона.

"Промпарк будет создан на имеющейся площадке АО "СтандартЦемент", часть которой занимает производство этой компании. Для новых резидентов отводятся площади от 85 до 140 га", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что промпарк позволит разместить производства повышенного класса опасности благодаря большой санитарно-защитной зоне и достаточной удаленности от населенных пунктов.

"Пока проект находится в разработке, его инвестиционная стоимость еще не рассчитана. Ориентировочно защита проекта намечена на август", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Белгородской области уже работает шесть промышленных и технопарков: промпарки в Белгородском и Волоконовском районах, технопарк Белгородского ресурсного регионального центра в Белгороде и три технопарка на базе вузов: НИУ "БелГУ", БГТУ им. В.Г.Шухова и Старооскольского института МИСиС.

До 2020 года в регионе планируется довести число промышленных и технопарков до двадцати и привлечь в них около 200 компаний-резидентов.