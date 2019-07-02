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02.07.19 15:05
Тарифы ЖКХ в Ростовской области 1 июля выросли на 4%
В частности, тарифы на электроэнергию выросли на 1,8% и составили для городского населения в пределах социальной нормы 3,96 рубля за 1 кВт.ч, сверх соцнормы - 5,53 рубля.
Тарифы на газ для населения увеличились на 1,4% и составили от 6,1839 рубля до 6,32 рубля за 1 кубометр в зависимости от направления использования топлива.
Отопление в среднем подорожало на 2,88%. Тарифы на тепловую энергию варьируются от 1 тыс. 96,86 рубля до 4 тыс. 870,07 рубля за 1 Гкал.
Повышение тарифов на воду составило порядка 3,31%. Размер тарифов на питьевую воду может составлять для разных организаций от 12,06 рубля до 90,46 рубля за 1 кубометр, на водоотведение - от 9,13 рубля до 76,3 рубля за 1 кубометр.
В сообщении отмечается, что в этом году первый раз тарифы были повышены с 1 января, стоимость услуг выросла в среднем на 1,7% в связи с изменением ставки НДС.
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