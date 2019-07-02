Тарифы ЖКХ в Ростовской области 1 июля выросли на 4%

02.07.19 15:05

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

2 июля. Interfax-Russia.ru - Рост тарифов на услуги ЖКХ в Ростовской области с 1 июля составил не более 4%, сообщает управление информационной политики регионального правительства.

В частности, тарифы на электроэнергию выросли на 1,8% и составили для городского населения в пределах социальной нормы 3,96 рубля за 1 кВт.ч, сверх соцнормы - 5,53 рубля.

Тарифы на газ для населения увеличились на 1,4% и составили от 6,1839 рубля до 6,32 рубля за 1 кубометр в зависимости от направления использования топлива.

Отопление в среднем подорожало на 2,88%. Тарифы на тепловую энергию варьируются от 1 тыс. 96,86 рубля до 4 тыс. 870,07 рубля за 1 Гкал.

Повышение тарифов на воду составило порядка 3,31%. Размер тарифов на питьевую воду может составлять для разных организаций от 12,06 рубля до 90,46 рубля за 1 кубометр, на водоотведение - от 9,13 рубля до 76,3 рубля за 1 кубометр.

В сообщении отмечается, что в этом году первый раз тарифы были повышены с 1 января, стоимость услуг выросла в среднем на 1,7% в связи с изменением ставки НДС.