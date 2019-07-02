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02.07.19 15:07
Более сотни обманутых дольщиков Тамбова получат квартиры в ближайшее время
Об этом заявил во вторник в ходе выездного рабочего совещания на данном объекте первый замглавы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
С конца 2016 года строительство дома было законсервировано, а застройщик ООО "ЦентрЖилСтрой" объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО "АИЖК Строй" строительство продолжилось и недавно завершено.
В настоящее время корпус N2 готов к сдаче, и продолжается возведение корпуса N3. Его сдача в эксплуатацию намечена на сентябрь текущего года. Здесь поселятся 63 дольщика.
Работы по благоустройству вокруг дома планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса.
ООО "АИЖК-Строй" создано по инициативе главы администрации области Александра Никитина специально для решения проблем обманутых дольщиков. Благодаря этому несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.
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