Более сотни обманутых дольщиков Тамбова получат квартиры в ближайшее время

02.07.19 15:07

© РИА Новости. Евгений Биятов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Ключи от своих квартир в июле текущего года получат 108 обманутых дольщиков многоквартирного дома по улице Интернациональной, 69а, корпус 2 в Тамбове, сообщает пресс-служба администрации региона.

Об этом заявил во вторник в ходе выездного рабочего совещания на данном объекте первый замглавы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

С конца 2016 года строительство дома было законсервировано, а застройщик ООО "ЦентрЖилСтрой" объявлен банкротом. В сентябре 2018 года с участием ООО "АИЖК Строй" строительство продолжилось и недавно завершено.

В настоящее время корпус N2 готов к сдаче, и продолжается возведение корпуса N3. Его сдача в эксплуатацию намечена на сентябрь текущего года. Здесь поселятся 63 дольщика.

Работы по благоустройству вокруг дома планируется завершить с вводом в эксплуатацию третьего корпуса.

ООО "АИЖК-Строй" создано по инициативе главы администрации области Александра Никитина специально для решения проблем обманутых дольщиков. Благодаря этому несколько долгостроев уже сданы в эксплуатацию. Губернатор лично контролирует строительство каждого проблемного дома и проводит встречи с дольщиками.