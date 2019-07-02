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Склады для хранения гумпомощи создадут в Иркутской области на время восстановления затопленных домов

© РИА Новости. Владимир Смирнов
2 июня. Interfax-Russia.ru - Пункты хранения гуманитарной помощи будут созданы в шести районах Иркутской области, в которых от масштабных паводков пострадали жилые дома, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время в пострадавшие районы доставляют большой объем гуманитарной помощи - питьевую воду, продукты и предметы первой необходимости: одежду, обувь, постельное белье. Однако жители затопленных домов сейчас находятся в пунктах временного размещения, либо у знакомых и родственников, и им негде хранить принимаемые вещи.

"Из-за утраты домовладений людям негде размещать это имущество. Поэтому мы предлагаем проработать вопрос создания централизованных пунктов накопления помощи в каждом пострадавшем районном центре, чтобы люди смогли туда обратиться, когда их дома будут восстановлены", - цитирует пресс-служба председателя областного правительства Руслана Болотова.

В сообщении отмечается, что объем гуманитарной помощи, поступающей в зону наводнения, полностью покрывает нужды пострадавших. Так, запаса муки и продуктов хватит на 20 суток.

Кроме того, более 3 млн рублей переведено на счет министерства социального развития региона для оказания помощи пострадавшим. Средства будут направлены на приобретение постельного белья, матрасов, подушек, одеял.

Как ранее сообщалось, в регионе с 25 июня произошло подтопление 96 населенных пунктов, или 10097 жилых домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек, в том числе 7 тыс. 938 детей, и 6 тыс. 847 приусадебных участков. Наводнение затронуло шесть районов региона: Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Куйтунский и Зиминский.

По данным на утро понедельника, остаются подтопленными 42 населенных пункта в трех районах: в Тулунском - 23, в Чунском - 14, в Тайшетском - 5. Подтоплены 4 тыс. 130 жилых дома, в которых проживают 9 тыс. 325 человек, в том числе 2 тыс. 208 детей, 4 тыс. 143 приусадебных участков, восемь социально-значимых объектов и 11 участков автодорог.

Это самый мощный летний паводок за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

В Иркутской области с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации

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