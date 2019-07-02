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02.07.19 15:33

Саратовская "Тролза" продлила режим простоя до конца июля

© РИА Новости. Александр Гальперин
2 июля. Interfax-Russia.ru - Крупнейший производитель троллейбусов в России ЗАО "Тролза" продлевает режим простоя еще на месяц, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь предприятия Александр Дурасов.

"Режим простоя продлен по 31 июля", - сказал Дурасов, отказавшись комментировать причины такого решения руководства завода.

Ранее сообщалось, что по данным на март 2019 года на заводе было занято 800 человек, для 440 из них с 14 марта был введен режим простоя по вине работодателя с сохранением 2/3 заработной платы. Первоначально режим простоя был введен до 31 марта, потом продлен до 16 мая, а затем - до 30 июня.

Вопросы сохранения троллейбусного завода и его дальнейшие перспективы 22 июня обсудил председатель Госдумы России Вячеслав Володин с президентом ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым. На странице volodin.saratov в Инстаграм уточнялось, что "Володин взял ситуацию на предприятии на личный контроль".

"Несмотря на то, что на рынке работает несколько таких предприятий, компания имеет достаточно сильные конкурентные преимущества. Важно, чтобы завод был сохранен. Это, в первую очередь, сохранение рабочих мест, а также налоговые поступления в бюджет области", - говорилось в сообщении.

"Учитывая, что на предприятии имеются действующие контракты на производство 70 машин, оказывается помощь в их реализации, в том числе, путем привлечения заемных оборотных средств. К сожалению, принимая во внимание процессуальный статус, ограничительные меры в отношении генерального директора ЗАО "Тролза", привлечение кредитных средств на предприятие в настоящее время весьма затруднительно", - заявляли в региональном Минпроэнерго.

Ранее сообщалось также, что гендиректор ЗАО "Тролза" Иван Котвицкий подозревается во взяточничестве, 15 марта он был заключен под домашний арест решением Волжского районного суда Саратова. Котвицкий стал фигурантом уголовного дела по ч.5 ст.291 (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Кроме того уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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