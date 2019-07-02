Власти Иркутской области завили о 18 погибших в результате наводнения

02.07.19 15:37

Фото МЧС по Иркутской области

2 июля. Interfax-Russia.ru - Тела 18 погибших обнаружены в зоне наводнения Иркутской области, еще 13 человек числятся пропавшими без вести, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального правительства.

"По данным на вечер вторника, погибло 18 человек, еще 17 значились пропавшими без вести, однако буквально сейчас поступила информация, что четверо обнаружены. Они живы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, количество погибших может еще увеличится, так как сейчас идет разбор разрушенных домов.

Ранее сообщалось о 14 погибших от наводнения.