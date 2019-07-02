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02.07.19 15:39
Львицу, яванскую макаку и двух попугаев ара изъяли у фотографов в Сочи
"По поручению главы города Сочи межведомственная рабочая группа выявляет факты незаконного использования животных при оказании фотоуслуг", - сообщает пресс-служба горадминистрации.
В первый же день проверки в Адлерском района курорта выявлена группа лиц, осуществляющая фотоуслуги с экзотическими животными без необходимых документов.
"Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. По результатам составлены протоколы об административных правонарушениях. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание", - говорится в сообщении.
В мониторинговую группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора.
"Работа мониторинговой группы будет продолжена на постоянной основе", - подчеркивает пресс-служба.
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