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02.07.19 15:41
Жара выше 30 и грозы ожидаются в ХМАО
По данным синоптиков, в среду в регионе ожидаются умеренные дожди, гроза, температура воздуха составит плюс 26-31 градусов. В последующие два дня грозовой фронт сохранится, температура местами будет достигать 29-34 градусов.
Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по региону, с 3 по 5 июля четвертый класс пожароопасности ожидается в трех западных районах: Советском, Кондинском и Октябрьском.
В связи с этим ГУ МЧС рекомендовало главам муниципалитетов привести силы и средства местных чрезвычайных служб в повышенную готовность, ввести на своей территории особый противопожарный режим.
"В связи с прогнозируемыми явлениями погоды возрастает вероятность увеличения техногенных и природных пожаров. Населению следует осторожно обращаться с огнем: не сжигать мусор на дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений, ограничить посещение леса", - говорится в сообщении.
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