Жара выше 30 и грозы ожидаются в ХМАО

02.07.19 15:41

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

2 июля. Interfax-Russia.ru - Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в ближайшие дни на западе Ханты-Мансийского автономного округа в связи с жаркой погодой, сообщает окружной Гидрометцентр во вторник.

По данным синоптиков, в среду в регионе ожидаются умеренные дожди, гроза, температура воздуха составит плюс 26-31 градусов. В последующие два дня грозовой фронт сохранится, температура местами будет достигать 29-34 градусов.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС по региону, с 3 по 5 июля четвертый класс пожароопасности ожидается в трех западных районах: Советском, Кондинском и Октябрьском.

В связи с этим ГУ МЧС рекомендовало главам муниципалитетов привести силы и средства местных чрезвычайных служб в повышенную готовность, ввести на своей территории особый противопожарный режим.

"В связи с прогнозируемыми явлениями погоды возрастает вероятность увеличения техногенных и природных пожаров. Населению следует осторожно обращаться с огнем: не сжигать мусор на дачных участках и вблизи леса и лесных насаждений, ограничить посещение леса", - говорится в сообщении.