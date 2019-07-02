Роспотребнадзор предложил промаркировать "минералку"

02.07.19 15:48

© РИА Новости. Денис Абрамов

2 июля. Interfax-Russia.ru - В России могут начать маркировать минеральную воду. С таким предложением во вторник, 2 июля, выступил Роспотребнадзор.

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в материалах ведомства к заседанию комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, на котором рассмотрен вопрос о мерах, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды.

Роспотребнадзор также информирует, что внёс изменения в законодательство, предусматривающие совершенствование контроля качества пищевой продукции и питьевой воды и о наделении службы полномочиями по контролю (надзору) за качеством этой продукции.

В связи с этим подготовлен соответствующий проект постановления правительства.

Необходимость усиления контроля связана с тем, что на рынке ещё велика доля контрафактной минеральной и питьевой воды.

Как сообщается в материалах МВД, в 2018 году в РФ в сфере производства и оборота минеральной воды выявлено 1141 преступление по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). Предварительно расследованы дела о 1158 преступлениях (с учетом ранее выявленных), из которых 1035 дел направлено в суд.

По фактам незаконного использованиях товарных знаков возбуждено 1270 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 483 человека.