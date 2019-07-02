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Минздрав поставил вакцины от гепатита, брюшного тифа и дизентерии в зоны затопления в Иркутской области

© РИА Новости. Илья Питалев
2 июля. Interfax-Russia.ru - Минздрав РФ организовал работу по поставкам в затопленные зоны Иркутской области вакцин от брюшного тифа, дизентерии, гепатита А, сообщает пресс-служба министерства во вторник.

"Иркутская область полностью обеспечена иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических противоэпидемических мероприятий. Из резерва Минздрава России 29 июня 2019 года поставлены вакцины против гепатита А, против брюшного тифа, дизентерии Зонне, интести-бактериофаг для проведения эпидмероприятий для профилактики возникновения сальмонеллеза и дизентерии. Организована доставка вакцин в районные больницы вертолетом с соблюдением холодовой цепи", - говорится в сообщении.

Также подготовлены списки подлежащих вакцинации, работают 22 прививочные бригады, организовано аудиоинформирование о проведении вакцинопрофилактики среди населения, отмечают в Минздраве.

В целях усиления медицинских организаций региона в зоне ЧС в Иркутской области направлен сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в составе 32 специалистов, оснащенных мобильными медицинскими, в том числе мобильными операционными, комплексами.

Во всех 10 пунктах временного размещения (ПВР) работают медицинские работники, имеется достаточный запас лекарственных препаратов и медицинских изделий, продуктов питания и питьевой бутилированной воды. Осуществляется подвоз воды для технических нужд.

В зоне ЧС работает 27 бригад: четыре бригады Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и 23 бригады скорой медпомощи, 20 единиц санитарного автотранспорта и четыре санитарных вертолета ТЦМК.

Проведено более 600 подворовых обходов 27 бригадами медицинских работников с тремя психологами из числа сотрудников районных больниц.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, находится на контроле, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

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