Минобороны сообщило о гибели 14 подводников в глубоководном аппарате недалеко от Североморска

02.07.19 18:06

© РИА Новости. Олег Ласточкин

2 июля. Interfax-Russia.ru - Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что военные следователи уже приступили к проверке обстоятельств гибели подводников.

"Военными следственными органами СК по факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что по ее результатам следователями будет принято процессуальное решение.