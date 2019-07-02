Выплаты малоимущим семьям на детей от 1,5 до 3 лет начнутся с января 2020 года

02.07.19 16:44

© РИА Новости. Антон Денисов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству законодательно оформить выплаты малоимущим семьям на детей от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка по региону с 1 января 2020 года.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии".

Перечень опубликован на сайте Кремля.