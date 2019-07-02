Президент поручил правоохранительным органам проанализировать практику по делам о наркотиках

02.07.19 16:54

© РИА Новости. Андрей Старостин

2 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СКР, МВД и ФСБ проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о наркотиках и принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений в этой области.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и ФСБ России проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам "прямой линии".

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 октября 2019 и далее - один раз в полгода.