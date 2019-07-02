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02.07.19 16:54
Президент поручил правоохранительным органам проанализировать практику по делам о наркотиках
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и ФСБ России проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и в соответствии со своей компетенцией принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам "прямой линии".
Перечень опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, доклад по этому поручению должен быть представлен до 1 октября 2019 и далее - один раз в полгода.
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