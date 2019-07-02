Ульяновская область предлагает временное размещение семьям из пострадавшей от наводнения Иркутской области

02.07.19 17:23

© РИА Новости. Владимир Смирнов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Семьи из пострадавших от наводнения районов Иркутской области смогут разместиться в оздоровительных лагерях Ульяновской области, сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в соцсети во вторник.

"Мы со своей стороны готовы оказать поддержку жителям и принять в своих детских оздоровительных лагерях порядка 100 ребят из районов затопления и семей с малолетними детьми", - написал Смекалин.

Он отметил, что в регионе готова необходимая инфраструктура - площадки двух оздоровительных лагерей в Ульяновском и Чердаклинском районах.

"Мы незамедлительно обратимся к коллегам из руководства Иркутской области и МЧС России с этим предложением", - заявил глава кабинета министров региона.

Пресс-секретарь Смекалина Ксения Сидорова уточнила агентству "Интерфакс-Поволжье", что власти готовы предоставить площадки детских лагерей в качестве пунктов для временного размещения людей.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. По последним данным, в результате паводка погибли 18 человек. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1,3 тыс. человек.

По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнили в МЧС.