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"Аэрофлот" выполнит все запланированные рейсы в Прагу в среду

© РИА Новости. Максим Блинов
2 июля. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" в среду, 3 июля, выполнит все запланированные рейсы по маршруту Москва-Прага, говорится в сообщении перевозчика.

"В соответствии с решением авиационных властей РФ и Чешской республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля "Аэрофлот" выполнит все рейсы по маршруту Москва - Прага - Москва", - указано в сообщении.

Всего на этот день запланировано пять рейсов из "Шереметьево" в столицу Чехии и обратно.

"Аэрофлот внимательно следит за развитием ситуации и обо всех изменениях в расписании оперативно оповещает пассажиров через центр бронирования и информации. Все корректировки в расписании будут оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях", - отметили в компании.

Как сообщалось, ранее во вторник российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" отменили частично или полностью рейсы в Чехию. Все они сослались на решение авиавластей этой страны аннулировать выданные им ранее разрешения на полеты. По данным источников "Интерфакса", причиной ограничения сообщения стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines.

Днем во вторник министерство транспорта Чехии сообщило, что Москва и Прага договорились о временном возобновлении полетов до 7 июля. В российском Минтрансе заявили, что постараются урегулировать ситуацию в "самые сжатые сроки".

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