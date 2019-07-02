Президент поручил повысить зарплату пожарным

02.07.19 17:32

© РИА Новости. Варвара Гертье

2 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству довести зарплату пожарных в текущем году до 24 тыс. рублей в месяц, а со следующего года - до 32 тыс. рублей в месяц.

"Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года - до 32 тыс. рублей в месяц", - говорится в перечне поручений президента по итогам "прямой линии".

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, правительству и Госдуме доработать законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан".

В частности, в законопроекте должна быть предусмотрена возможность назначения опекунами и попечителями недееспособных и не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, либо в иные организации, их родственников и (или) иных лиц.