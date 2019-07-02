Управа на камеры: Генпрокуратура предлагает наказывать за "неправильные" дорожные камеры
  
Чехия vs Россия: Москва и Прага до 7 июля сняли взаимные ограничения на авиаперелеты
   
Настоящий потоп: наводнение в Иркутской области стало крупнейшим за 180 лет
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
02.07.19 18:35

АвтоВАЗ с 3 июля остановит производство в Тольятти и Ижевске

© РИА Новости. Анар Мовсумов
2 июля. Interfax-Russia.ru - Группа "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске.

Как говорится в сообщении компании, "простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород)".

"О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", - отмечает "АвтоВАЗ".

При этом в компании подчеркивают, что "АвтоВАЗ" "делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства". "Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах "АвтоВАЗа" на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки", - говорится в сообщении.

В самой ГК "Автокомпонент" оперативно не прокомментировали ситуацию.

Согласно информации на сайте ГК "Автокомпонент", компания выпускает более 2,7 тыс. наименований продукции для интерьера и экстерьера транспортных средств. Продукция группы компаний "Автокомпонент" поставляется на конвейеры крупнейших автомобильных концернов и их поставщиков: "ГАЗ", "АвтоВАЗ", СП "GM-АвтоВАЗ", Sollers, Volkswagen, Renault-Nissan, Skoda, Datsun, Valeo, Bosch, Magna, Faurecia, Visteon, Kdac, Alegre и других.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ТЗК Автокомпонент" и ООО "Завод Автокомпонент" на 100% принадлежат АО "УК Автокомпонент" (Нижний Новгород), единственным участником которого является неназванная компания, зарегистрированная в Брюсселе.

При этом ранее сообщалось, что ООО "Торговый дом Полипластик" (Москва) подало заявления о банкротстве нижегородских ООО "ТЗК Автокомпонент" и ООО "Завод Автокомпонент", однако позднее в июне ГК "Автокомпонент" полностью погасила задолженность перед "ТД Полипластик", ставшую причиной заявлений. При этом первые сообщения о неисполнении финансовых обязательств "Автокомпонентом" появились прошлой осенью.

"Завод Автокомпонент" занимается маркетингом и поставками продукции, "ТЗК Автокомопонент" ведет закупки сырья и комплектующих, развитие поставщиков.

В мае 2017 года СП "GM-АвтоВАЗ" также приостанавливал производство из-за срыва поставок комплектующих поставщиком ООО "Завод Автокомпонент". СП также приостанавливало работу с 9 по 11 апреля текущего года, тогда виновника остановки не называли.

"АвтоВАЗ" приостанавливал производство Lada Vesta в Ижевске в апреле 2018 г. также из-за срыва поставок со стороны ООО "Автокомпонент".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  02.07.19 14:42
Более 20 мостов через реки построят в ближайшие годы в Москве
.
  02.07.19 13:43
Генпрокуратура РФ: расследование дела Голунова продолжается
.
  02.07.19 13:23
Москвичи практически не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму
.
  02.07.19 13:21
Заммэра Москвы рассказал о планах по застройке территории завода имени Хруничева
.
  02.07.19 13:00
Беспрецедентный ввод недвижимости обеспечен в этом году в Москве
.
  02.07.19 10:09
"Дело Голунова" передано в СКР - адвокат
.
  02.07.19 08:38
Почти 2,5 тыс. московских дворов благоустроят в 2019 году
.
  01.07.19 14:43
Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа
.
  01.07.19 14:41
Очередной участок Северо-Восточной хорды начнут строить в этом году в Москве
.
  01.07.19 12:12
Похолодание придет в Москву к среде


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket