Прокуроры проведут прием граждан, пострадавших из-за коллапса с багажом в "Шереметьево"

02.07.19 20:30

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

2 июля. Interfax-Russia.ru - Транспортные прокуроры проведут в среду выездной прием граждан, во время которого, в том числе выслушают жалобы пострадавших от проблем с выдачей багажа в "Шереметьево".

"В рамках работы комиссии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров в международном аэропорту Шереметьево, Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организован выездной прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров, в том числе, в части доставки багажа, при осуществлении перевозки воздушным транспортом",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Там добавили, что прием состоится 3 июля 2019 года с 9 до 18 часов в здании аэропорта "Шереметьево" в зоне прилета терминала D, у стойки информации напротив зеленого коридора.

Накануне сообщалось, что в "Шереметьево" стараются ликвидировать последствия серьезного сбоя в обслуживании багажа пассажиров, в настоящее время его рассылают по местам назначения.

"Аэропорт "Шереметьево" функционирует в стабильном режиме. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний, регистрация и выдача багажа происходят согласно установленным технологическим нормативам. Багаж трансферных пассажиров, который не был ранее отправлен из-за задержек рейсов в связи с погодными условиями, оперативно рассылается по местам назначения", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам Генпрокуратуры совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве в понедельник.

29 и 30 июня задержка рейсов в "Шереметьево" из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты привели к скоплению багажа, который не смог улететь в пункты назначения вместе с пассажирами. Как сообщили газете "Ведомости" в пресс-службе аэропорта, там скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа.

В конце мая в "Шереметьево" уже возникали серьезные проблемы с контролем потока пассажиров и выдачей багажа, которые обострились в начале июня - прилетевшие пассажиры могли по несколько часов ожидать выдачи багажа, а в улетающие самолеты не всегда успевали загрузить багаж и отправляли его следующими рейсами. Причиной коллапса стала нехватка грузчиков у новой компании, которая занимается обработкой багажа. В мае 2018 года авиакомпания "Аэрофлот" передала багаж в руки новой компании - "Шереметьево хэндлинг". Сначала был передан только багаж терминала В, а затем и других терминалов. Полностью процесс был завершен в мае 2019 года.