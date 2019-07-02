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02.07.19 20:54
Среди погибших подводников - семь капитанов первого ранга и два Героя России
"Вчера в ходе плановых работ в российских территориальных водах Баренцева моря в научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошёл пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников", - сказал Шойгу на встрече с президентом во вторник.
Он отметил, что сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
"Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего. Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ", - сказал Шойгу.
Путин в свою очередь добавил, что в составе экипажа глубоководного аппарата, на котором в понедельник произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России.
"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
По словам главы государства, "это большая потеря для флота и вообще для армии".
Президент РФ выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате и поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать им полную поддержку.
"Это не обычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших - семь капитаны первого ранга, двое Герои России. Это большая потеря для флота, вообще для армии", - сказал Путин на встрече с министром обороны.
Он добавил: "Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все для того, чтобы оказать им помощь и поддержку".
Глава государства по итогам встречи поручил министру обороны Сергею Шойгу отправиться в Североморск, чтобы заслушать на месте доклады в связи с гибелью 14 моряков-подводников, а также нацелить комиссию по расследованию на выявление причин трагедии.
"Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии", - сказал Путин на встрече с министром обороны.
По возвращению Шойгу президент сказал, что ждет доклада.
Ранее во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре в на глубоководном аппарате близ Североморска.
"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.
Расследованием причин трагедии занимается главнокомандующий Военно-морским флотом. В СК РФ сообщили, что военные следователи уже приступили к проверке обстоятельств гибели подводников. Организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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