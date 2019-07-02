Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью моряков

02.07.19 21:11

© РИА Новости. Екатерина Штукина

2 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате ЧП на глубоководном аппарате Минобороны РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота (ВМФ) погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу и заслушал его доклад о трагедии в Североморске.

Путин отметил, что в составе экипажа глубоководного аппарата, на котором произошел пожар, было семь капитанов первого ранга и два Героя России.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал он на встрече с Шойгу.

По словам главы государства, "это большая потеря для флота и вообще для армии".