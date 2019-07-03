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03.07.19 06:15

Режим ЧС введен в лесах северного района Иркутской области из-за пожаров

© РИА Новости. Константин Чалабов
3 июля. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Усть-Илимского района Иркутской области, сообщается в среду в сводке Главного управления МЧС по региону.

Согласно сообщению, режим ЧС введен постановлением мэра Усть-Илимского района со 2 июля "в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением лесопожарной обстановки".

Ранее сообщалось, что утром во вторник в Усть-Илимском районе было зарегистрировано семь лесных пожаров, два из которых локализованы, остальные продолжали развиваться. Всего во вторник в регионе велось тушение 32 лесных пожаров на общей площади более 12,8 тыс. га.

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