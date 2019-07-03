Около 8,7 тыс. жителей Иркутской области остаются без электроэнергии из-за паводка

03.07.19 06:18

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

3 июля. Interfax-Russia.ru - Число жителей Иркутской области, оставшихся без электроэнергии из-за паводка, по данным на начало среды, составляет 8,7 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 16 населенных пунктах Нижнеудинского, Чунского и Тулунского районов - около 8,7 тыс. человек, социально значимые объекты - 32 единицы. Мощность отключенных потребителей - 13,9 МВт", - говорится в сообщении.

Больше всего отключенных от света потребителей сейчас находится в Тулуне - 6,8 тыс. человек