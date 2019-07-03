Вода ушла из 11 поселений Иркутской области, в зоне наводнения остаются 3,4 тыс. домов

03.07.19 06:25

© РИА Новости. Владимир Смирнов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Уровень рек продолжает снижаться в зоне наводнения в Иркутской области, за минувшие сутки вода ушла из 11 поселений, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на утро среды остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун. Вода остается в 3 тыс. 426 домах, в которых проживает 8 тыс. 178 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Подтопленными также остаются пять социальных объектов в Тулуне и 10 участков автодорог. Разрушено 12 мостов.