Число госпитализированных после паводка в Приангарье увеличилось на 20 человек

03.07.19 06:35

© РИА Новости. Андрей Стенин

3 июля. Interfax-Russia.ru - За медицинской помощью обратились более 1,4 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области, госпитализирован 221 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"По информации Иркутского областного центра медицины катастроф за время наводнения за медицинской помощью обратились 1 тыс. 415 человек, в том числе 119 детей. Оказана амбулаторная помощь 1 тыс. 194 пострадавшим. Госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Основной диагноз - переохлаждение", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным на вечер вторника было госпитализирован 201 человек.