Более тысячи военнослужащих ВВО подняты по тревоге в Забайкалье в рамках учений

03.07.19 06:52

© РИА Новости. Виталий Аньков

3 июля. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, подняты по тревоге для уничтожения крупного условного незаконного вооруженного формирования в рамках учений, сообщает пресс-служба округа.

К мероприятию привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники. Мотострелкам предстоит отработать навыки ведения современного высокоманевренного боя, в том числе в ночное время.

"Учитывая "сирийский" опыт, особое внимание будет уделено противодействию беспилотным летательным аппаратам и борьбе с мобильными отрядами "противника". Организация системы связи, корректировки и наведения огня будет осуществляться с учетом активных радиопомех, создаваемых условным противником", - говорится в сообщении.

При ликвидации условного незаконного вооруженного формирования будут задействованы экипажи танков Т-72Б и БМП-2.