Выписан один из госпитализированных после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

03.07.19 06:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

3 июля. Interfax-Russia.ru - Медики выписали одного из восьми госпитализированных после жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства в среду.

"На сегодняшний день госпитализировано семь человек. Всего за медпомощью обратили 39 человек. По состоянию на среду, 28 человек получили заключение судмедэксперта. У 11 пострадавших подтвержден легкий вред здоровью, у одного - средней тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что во вторник администрация Северо-Байкальского района ходатайствовала о выделении 2,2 млн рублей для помощи пострадавшим из резервного фонда правительства Бурятии, в среду комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение выделить эти средства.

Так, по 500 тыс. рублей направят на выплату единовременного пособия двум семьям погибших. Четверым пассажирам, получившим легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей. Одному, по оценке судмедэкспертизы получившему вред средней тяжести - 400 тыс. рублей.

По данным авиакомпании "Ангара", все члены экипажа, пассажиры и их багаж также были застрахованы в компании АО "Согаз". Страховая выплата каждой семье погибших членов экипажа составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также Фонд социального страхования произведет выплату семьям погибших членов экипажа по 1 млн рублей. И авиакомпания дополнительно выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и пострадавшим по 50 тыс. рублей из собственных средств.