Управа на камеры: Генпрокуратура предлагает наказывать за "неправильные" дорожные камеры
  
Чехия vs Россия: Москва и Прага до 7 июля сняли взаимные ограничения на авиаперелеты
   
В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
03.07.19 06:57

Выписан один из госпитализированных после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
3 июля. Interfax-Russia.ru - Медики выписали одного из восьми госпитализированных после жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск в Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского правительства в среду.

"На сегодняшний день госпитализировано семь человек. Всего за медпомощью обратили 39 человек. По состоянию на среду, 28 человек получили заключение судмедэксперта. У 11 пострадавших подтвержден легкий вред здоровью, у одного - средней тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что во вторник администрация Северо-Байкальского района ходатайствовала о выделении 2,2 млн рублей для помощи пострадавшим из резервного фонда правительства Бурятии, в среду комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение выделить эти средства.

Так, по 500 тыс. рублей направят на выплату единовременного пособия двум семьям погибших. Четверым пассажирам, получившим легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей. Одному, по оценке судмедэкспертизы получившему вред средней тяжести - 400 тыс. рублей.

По данным авиакомпании "Ангара", все члены экипажа, пассажиры и их багаж также были застрахованы в компании АО "Согаз". Страховая выплата каждой семье погибших членов экипажа составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также Фонд социального страхования произведет выплату семьям погибших членов экипажа по 1 млн рублей. И авиакомпания дополнительно выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и пострадавшим по 50 тыс. рублей из собственных средств.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  03.07.19 12:52
Сбербанк выдаст кредит на 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"
.
  03.07.19 12:48
В Москве пройдет международный фестиваль дрон-рейсинга
.
  03.07.19 12:36
В столичном поселке Северный в этом году будет построен спорткомплекс для занятий пятиборьем
.
  03.07.19 12:02
В учебном корпусе РАНХиГС проведут перепланировку
.
  03.07.19 09:36
Веранды здоровья открылись в московских парках
.
  03.07.19 09:32
Гости московского форума "Мой район" смогут сдать нормативы ГТО
.
  02.07.19 20:30
Прокуроры проведут прием граждан, пострадавших из-за коллапса с багажом в "Шереметьево"
.
  02.07.19 14:42
Более 20 мостов через реки построят в ближайшие годы в Москве
.
  02.07.19 13:43
Генпрокуратура РФ: расследование дела Голунова продолжается
.
  02.07.19 13:23
Москвичи практически не интересуются предстоящими выборами в Мосгордуму


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket