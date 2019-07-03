Площадь лесных пожаров в Иркутской области превысила 20 тыс. га

03.07.19 07:33

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

3 июля. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено 11 новых лесных пожаров, потушено три, продолжается ликвидация 46 очагов общей площадью 20 тыс. 591 га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"За минувшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано три пожара общей площадью 111га - два в Чунском, один в Казачинско-Ленском районе. В локализованном состоянии на утро 3 июля перешли 10 возгораний - три в Усть-Илимском, два в Чунском, по одному в Казачинско-Ленском, Тайшетском, Киренском, Жигаловском и Братском районах", - говорится в сообщении.

Общая площадь 10 локализованных очагов - 2 тыс. 719 га. Кроме того, продолжают развиваться 36 лесных пожаров на общей площади 17 тыс. 872 га.

"Наибольшее количество очагов - по шесть - действует в Мамско-Чуйском и Чунском районах, пять - в Катангском, по четыре - в Бодайбинском, Киренском и Усть-Илимском, три - в Нижнеилимском, по одному - в Качугском, Усть-Удинском, Жигаловском и Казачинско-Ленском", - уточняется в сообщении.

В зоне космического мониторинга на территории Мамско-Чуйского района находится один природных пожар площадью 63 га, возникший от гроз. Тушение его не ведется из-за отсутствия угрозы поселениям.