Ингушетия впервые за восемь лет отменила международный турнир по смешанным единоборствам

03.07.19 08:30

© РИА Новости. Максим Блинов

3 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии в этом году отказались от проведения восьмого по счету международного турнира M-1 Challenge "Битва в горах ", сообщается на сайте лиги ММА M-1 Global.

"Уважаемые поклонники смешанных единоборств, с сожалением вынуждены вам сообщить, что ежегодный турнир M-1 Challenge Битва в Горах, который каждый год проходит под открытым небом в горах Ингушетии, переносится на неопределенный срок", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с 2012 года лига M-1 Global совместно с Федерацией ММА Ингушетии провела в регионе семь турниров "Битва в горах", "однако в этом году в связи с административными изменениями в республике турнир не состоится. Все запланированные поединки будут по возможности перенесены на следующие турниры.

Лига M-1 Global надеется, что перенос мероприятия станет лишь временной трудностью, и в дальнейшем любители ММА республики будут иметь возможность наслаждаться турнирами M-1 Challenge "Битва Нартов" и M-1 Challenge "Битва в горах", проходящими осенью и летом на территории Ингушетии.

Битва в горах - международный турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого также проводились бои из серий M-1 Challenge, M-1 Selection и др. Турнир проходил в горном селении Таргим Джейрахского района. Согласно достигнутому соглашению между республиканскими властями и M-1 Global состязания имели статус ежегодных и международных. Арена проведения поединков, бойцовский ринг и трибуны для зрителей находятся под открытом небом, в окружении гор и средневековых памятников архитектуры Ингушетии.

6 июня 2012 года состоялся первый турнир "Битва в горах" в честь празднования 20-летия Ингушетии. Проведение восьмого турнира было намечено на 20 июля этого года.