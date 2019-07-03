Первая группа детей из затопленного Тулуна отправилась в оздоровительные лагеря

03.07.19 08:35

© РИА Новости. Сергей Аверин

3 июля. Interfax-Russia.ru - Первые 137 детей из города Тулун Иркутской области уезжают в оздоровительные лагеря Иркутской области, не попавшие в зону наводнения, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня дети будут отправлены в оздоровительные лагеря "Восток" в Усольском районе и "Галактика" под Ангарском", - говорится в сообщении.

Еще почти 100 детей в ближайшие дни доставят в лагерь в Братском районе.

"Готовятся документы для оправки 689 детей во второй половине июля в оздоровительные лагеря в других субъектах РФ. Количество детей, возможно, увеличится", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 25 июля в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском, было подтоплено 98 населенных пунктов. Всего вода зашла в 10 тыс. 133 дома, в которых проживают 32 тыс. 902 человека, в том числе 7 тыс. 852 ребенка.

По данным на утро среды остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун.

Сообщалось также, что в Тулуне 28 июня произошел прорыв защитной дамбы, когда уровень реки Ии поднялся до исторического максимума - 1387 см. Было затоплено 887 домов, в которых проживает 1 тыс. 771 человек, из них 251 ребенок.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС.