Экс-главу киргизской диаспоры застрелили в Екатеринбурге

03.07.19 13:29

Фото из социальной сети

3 июля. Interfax-Russia.ru - Бывший руководитель Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал", бизнесмен Камчыбек Каримов убит в Екатеринбурге, сообщается на странице Дома народов Урала в фейсбуке.

"На Уралмаше (один из микрорайонов Екатеринбурга - ИФ) застрелен один из нас, уральцев, Камчыбек Каримов - экс-руководитель киргизского сообщества Екатеринбурга, добрый и теплый в отношениях со всеми человек", - говорится в сообщении.

Убийство Каримова произошло во вторник. По словам очевидцев, рядом с телом экс-главы киргизской диаспоры нашли сумку с деньгами.

Обстоятельства совершенного преступления сейчас выясняют следователи и полиция. По предварительной версии, бывшего руководителя Свердловской областной общественной организации "Кыргызстан-Урал" Камчыбека Каримова могли убить из-за денег, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Основной версией совершения преступления следствие считает нападение и последующее убийство с целью завладения денежными средствами", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).

В полиции в свою очередь сообщили, что полиция также выясняет обстоятельства убийства Каримова.

"Сыщики опросили местных жителей, изъяли съемки с камер видеонаблюдения, которые в настоящее время тщательно анализируются", - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.