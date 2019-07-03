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В беде не бросят: первые 7 тыс. подтопленцев Иркутской области получили матпомощь
 
 
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Вакцинация жителей организована в Тулуне для предотвращения эпидемий

© РИА Новости. Александр Кряжев
3 июля. Interfax-Russia.ru - Ситуация в зоне затопления в Иркутской области находится под полным контролем медиков, угрозы эпидемии инфекционных заболеваний нет, заявляют в Минздраве РФ.

"В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы имеющейся угрозе возникновения вспышек инфекционных болезней в районах паводка в Иркутской области. Как пояснила главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова, данная информация не соответствует действительности. Обстановка в области не вызывает опасений и находится под полным контролем специалистов Минздрава и Роспотребнадзора", - сообщили журналистам в Минздраве.

В регионе проводится "специфическая профилактика в виде вакцинации и неспецифическая в виде санитарно-гигиенических мероприятий, что является плановой работой в таких ситуациях".

В настоящий момент в регионе работают более 40 прививочных бригад, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

Врачи ставят местным жителям прививки против вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне, а также, для предотвращения заражений кишечными инфекциями, выдают бактериофаги.

"Всего необходимо вакцинировать от гепатита А 26 тыс. человек, 5,4 тыс. из которых - дети. Также необходимо привить 2,5 тыс. человек от дизентерии Зонне и 700 - от брюшного тифа. Профилактическое лечение бактериофагом необходимо провести 13 тыс. человек. С учетом поступления дополнительных партий вакцин задача будет выполнена", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Олега Ярошенко.

В настоящее время 44 прививочные бригады работают в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском и Зиминском районах. Вакцинацией также занимаются специалисты мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), подразделения которого развернуты в городах Нижнеудинс и Тулун.

По данным на утро среды, против вирусного гепатита А привито 10 тыс. 952 человека, против брюшного тифа - 180, против дизентерии Зонне - 1 тыс. 576, бактериофаги получили 1 тыс. 974 человека.

В пострадавших от наводнения районах также организована раздача жителям питьевой воды. В Тулуне военные выдали более 100 тонн питьевой воды в первый день работы автоцистерн, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"При помощи автоцистерн и разливочных машин был организован подвоз питьевой воды для пострадавших от паводков жителей Тулуна Иркутской области. Всего произведена выдача более ста тонн воды", - сообщили в пресс- службе.

В пресс-службе уточнили, что по запросу властей Тулуна и жителей города с 3 июля будет производиться выдача технической воды. "Третьего июля планируем выдать более 150 тонн совместно технической и питьевой воды", - добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что на улицах Тулуна расклеены списки адресов, куда водовозы доставляют питьевую воду, в перечень вошли более 20 мест. Также инженеры ЦВО задействовали мобильную станцию комплексной очистки воды "Гигиена".

Кроме того, оставшиеся без крова люди могут получить продукты питания, средства гигиены, одежду и предметы первой необходимости в пунктах сбора помощи, которые открылись в 28 центрах соцобеспечения Иркутской области.

"Жителям, пострадавшим от дождевого паводка, выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тысячи литров питьевой воды. Адресную помощь получили 1927 граждан", - сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Отмечается, что восемь регионов Сибирского федерального округа готовы разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях.

Также более 900 детей приглашаются на отдых в учреждения Тульской области, Республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский автономный округ, всероссийские оздоровительные центры "Океан", "Смена" и "Орлёнок".

В Иркутской области по поручению полпреда президента РФ в СФО координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, специальных служб по ликвидации последствий наводнения осуществляет заместитель полпреда Алексей Еремеев, который включен в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка.

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